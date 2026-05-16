Niderviller

Soirée Set and Sun

Chemin Noir Complexe de Salles Niderviller Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Eden Pongiste de Niderviller vous invite à sa soirée estivale avec DJ set, animations, restauration et ambiance coucher de soleil. Venez profiter d’un moment festif en famille ou entre amis ! Billetterie en ligne via Helloasso. Les mineurs devront être accompagnés par un adulte. Une vérification des cartes d’identités pourra être demandée à l’entrée.Tout public

8 .

Chemin Noir Complexe de Salles Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 24 93 34 49

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English :

The Eden Pongiste association in Niderviller invites you to its summer party with DJ set, entertainment, catering and sunset atmosphere. Come and enjoy a festive evening with family and friends! Online ticketing via Helloasso. Minors must be accompanied by an adult. Identity cards may be checked at the entrance.

L’événement Soirée Set and Sun Niderviller a été mis à jour le 2026-05-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG