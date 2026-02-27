Salon d’hiver 2026 Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers

Salon d’hiver 2026

Foyer rural 2 impasse des écoliers Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Chaque année, quand l’hiver fait son nid en Gâtine, la commune organise au Foyer Rural un salon visant à valoriser les artistes et l’art plastique sous toutes ses formes le Salon d’Hiver.

Cette année les artistes présents seront Laurent Baheux, Photographe ; Brigitte Imbert-Labaudinière, Bilabo , céramiste cuisson raku ; Chantal Fraigneau, peintre calligraphe ; Jean Delêtre, peintre. .

Foyer rural 2 impasse des écoliers Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 40 03

