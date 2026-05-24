Cénac-et-Saint-Julien

Salon du bien-être 2026

Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les 6 & 7 juin, venez découvrir un salon dédié au bien-être, à la créativité et à la détente dans un cadre immersif, accessible à tous. Rendez-vous à la Salle Socio-culturelle de Cénac et Saint Julien pour ce week-end détente

Les 6 & 7 juin, venez découvrir un salon dédié au bien-être, à la créativité et à la détente dans un cadre immersif, accessible à tous. Durant tout le week-end, créateurs, artistes, thérapeutes et intervenants passionnés vous proposeront ; ateliers, conférences, séances de coaching et bien plus encore…

Rendez-vous à la Salle Socio-culturelle de Cénac et Saint Julien pour ce week-end détente .

Salle socio-culturelle Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 64 62 24

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English :

On June 6 & 7, come and discover a show dedicated to well-being, creativity and relaxation in an immersive setting, accessible to all. Rendezvous at the Salle Socio-culturelle in Cénac and Saint Julien for this relaxing weekend

L’événement Salon du bien-être 2026 Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-05-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne