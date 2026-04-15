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Salon du bien-être animalier des Combrailles La Petite-Marche

Salon du bien-être animalier des Combrailles La Petite-Marche dimanche 10 mai 2026.

Ville : 03420 La Petite-Marche

Département : Allier

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Petite-Marche

Salon du bien-être animalier des Combrailles

La Petite-Marche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :
2026-05-10

Cette année encore nous recevons l’association UnisVers l’Animal de Marcillat qui vous propose bien plus qu’un simple salon
Ici, on ne fait pas que passer d’un stand à l’autre on vit une expérience.
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La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   unisverslanimal@gmail.com

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English :

Once again this year, we welcome the UnisVers l?Animal association from Marcillat, which offers much more than just a trade show:
Here, you don’t just pass from one stand to another: you live an experience.

L’événement Salon du bien-être animalier des Combrailles La Petite-Marche a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme

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