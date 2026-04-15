La Petite-Marche

Salon du bien-être animalier des Combrailles

La Petite-Marche Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Cette année encore nous recevons l’association UnisVers l’Animal de Marcillat qui vous propose bien plus qu’un simple salon

Ici, on ne fait pas que passer d’un stand à l’autre on vit une expérience.

.

La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes unisverslanimal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again this year, we welcome the UnisVers l?Animal association from Marcillat, which offers much more than just a trade show:

Here, you don’t just pass from one stand to another: you live an experience.

L’événement Salon du bien-être animalier des Combrailles La Petite-Marche a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme