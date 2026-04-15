Salon du bien-être animalier des Combrailles La Petite-Marche
Salon du bien-être animalier des Combrailles La Petite-Marche dimanche 10 mai 2026.
La Petite-Marche
Salon du bien-être animalier des Combrailles
La Petite-Marche Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Cette année encore nous recevons l’association UnisVers l’Animal de Marcillat qui vous propose bien plus qu’un simple salon
Ici, on ne fait pas que passer d’un stand à l’autre on vit une expérience.
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La Petite-Marche 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes unisverslanimal@gmail.com
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English :
Once again this year, we welcome the UnisVers l?Animal association from Marcillat, which offers much more than just a trade show:
Here, you don’t just pass from one stand to another: you live an experience.
L’événement Salon du bien-être animalier des Combrailles La Petite-Marche a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme
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