AGENDA · Fitz-James
Salon du Bien-être “Yozenco” à la Salle Pommery à Clermont de l’Oise Clermont de l’Oise Fitz-James
samedi 26 septembre 2026 · Clermont de l'Oise · Fitz-James
Informations pratiques
Salon du Bien-être “Yozenco” à la Salle Pommery à Clermont de l’Oise Clermont de l’Oise Fitz-James 26 et 27 septembre
RDV les 26 et 27 septembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » à la Salle Pommery à Clermont de l’Oise. 100 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00
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Clermont de l’Oise 60600 Fitz-James