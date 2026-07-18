Informations pratiques

Salon du Bien-être “Yozenco” à la Salle Pommery à Clermont de l’Oise Clermont de l’Oise Fitz-James 26 et 27 septembre

RDV les 26 et 27 septembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » à la Salle Pommery à Clermont de l’Oise. 100 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00

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Clermont de l’Oise 60600 Fitz-James



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