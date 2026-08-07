AGENDA · Fitz-James
Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Clermont-de-l’Oise Clermont de l’Oise Fitz-James
samedi 26 septembre 2026 · Clermont de l'Oise · Fitz-James
Informations pratiques
Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Clermont-de-l’Oise Clermont de l’Oise Fitz-James 26 et 27 septembre
RDV les 26 et 27 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Clermont-de-l’Oise – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée de l’étrange…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T19:00:00.000+02:00
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Clermont de l’Oise 60600 Fitz-James
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