Salon du bien-vivre Naucelle
samedi 12 septembre 2026 · Naucelle
Informations pratiques
Naucelle
Salon du bien-vivre
Salle des fêtes de Naucelle Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Des thérapeutes tiennent ce salon accompagnés d’autres acteurs du bien vivre, profitez de ces rencontres qui mettront en lumière leurs compétences.
Au programme des spécialistes en alimentation vivante, de la kinésiologie, réflexologie plantaire, harmonisation de l’habitat, fleurs de bach, exploitation agricole biologique et bien d’autres… .
Salle des fêtes de Naucelle Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 86 07 70 00 sevcom2@orange.fr
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English :
Therapists are hosting this fair alongside other wellness professionals; take advantage of these opportunities to meet them and learn more about their expertise.
L’événement Salon du bien-vivre Naucelle a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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