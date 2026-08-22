Informations pratiques

Naucelle

Salon du bien-vivre

Salle des fêtes de Naucelle Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Des thérapeutes tiennent ce salon accompagnés d’autres acteurs du bien vivre, profitez de ces rencontres qui mettront en lumière leurs compétences.

Au programme des spécialistes en alimentation vivante, de la kinésiologie, réflexologie plantaire, harmonisation de l’habitat, fleurs de bach, exploitation agricole biologique et bien d’autres… .

Salle des fêtes de Naucelle Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 86 07 70 00 sevcom2@orange.fr

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English :

Therapists are hosting this fair alongside other wellness professionals; take advantage of these opportunities to meet them and learn more about their expertise.

L’événement Salon du bien-vivre Naucelle a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)