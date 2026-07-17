[Spécial scolaires] Atelier de l’étang à l’estampe, Le Moulin de Bonnefon, Naucelle

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Atelier de l’étang à l’estampe Vendredi 18 septembre, 09h30, 13h30 Le Moulin de Bonnefon Aveyron

Gratuit. Sur réservation. Tout le matériel est fourni sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

De l’étang à l’estampe

Participez à une journée créative mêlant découverte de l’environnement et arts graphiques autour de la zone humide de l’étang de Bonnefon.

Après une séance de croquis ou une cueillette réalisée sur le site, vous expérimenterez différentes techniques artistiques : création d’empreintes en monotype, gravure sur argile et composition typographique sur papier recyclé.

Le Moulin de Bonnefon 296 Route de Bonnefon, 12800 Naucelle Naucelle 12800 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lecalameetlavigne12@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0565781180 »}] Histoire Le Moulin de Bonnefon a été construit par les moines de l’Abbaye cistercienne de Bonnecombe sur la rivière Le Lieux.

particularités Il est situé au bord de l’Étang de Bonnefon, une zone humide protégée, patrimoine naturel répertorié en Aveyron, sur la commune de Naucelle.

types d’activités proposées Depuis 1998 Le Calame et la Vigne a réuni à Naucelle un ensemble unique dans le département de presses anciennes et de matériel destinés à la gravure et à la typographie. Association collégiale il veille, par son activité pédagogique auprès des écoles et des adultes et par son ouverture au public, à transmission d’un art et d’un savoir faire. Depuis 2026, la Mairie de Naucelle a invité le Calame et la Vigne à occuper le Moulin de Bonnefon devenant ainsi un atelier musée des arts graphiques. parking juste après le pont

Atelier de l’étang à l’estampe. Activité à la journée liant l’environnement de la zone humide de l’étang de Bonnefon à l’art graphiques sous forme de

©le calame et la vigne