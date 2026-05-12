Marché nocturne Naucelle Naucelle
Marché nocturne Naucelle Naucelle mercredi 12 août 2026.
Naucelle
Marché nocturne Naucelle
Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Un moment convivial où déguster le meilleur de notre terroir dans une ambiance musicale !
Animation musicale par la CARRIOLE
Marché de producteur·ice·s et d’artisan·e·s (plus d’une vingtaine d’exposant·e·s)
Restauration sur place. .
Naucelle 12800 Aveyron Occitanie naucelle.actions@gmail.com
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English :
A convivial moment to taste the best of our terroir in a musical atmosphere!
L’événement Marché nocturne Naucelle Naucelle a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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