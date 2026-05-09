9eme Festival BD, Livres Jeunesse, Manga et Caricatures de Naucelle Naucelle

Naucelle

9eme Festival BD, Livres Jeunesse, Manga et Caricatures de Naucelle

17 rue du vallon des sports Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

40 auteurs, dessinateurs, scénaristes présents

La 9e édition du Festival de la Bande Dessinée, du Livre Jeunesse, du Manga et de la Caricature de Naucelle se tiendra les 22 et 23 août 2026.

Porté par l’association Naucelle Actions, ce rendez-vous culturel majeur poursuit un objectif clair rendre la culture et la lecture accessibles à tous, en particulier en milieu rural, tout en valorisant la création et les auteurs. Le festival proposera, comme les années précédentes, un événement gratuit et ouvert à tous, réunissant environ 40 auteurs et autrices autour de séances de dédicaces, d’expositions, d’ateliers, d’animations jeunesse et de tables rondes. Il s’adresse à un public large familles, jeunes, passionnés de BD, lecteurs occasionnels et scolaires.

Cette année le président d’honneur sera Jean-Louis TRIPP, scénariste et dessinateur de talent qui se distingue surtout dans le roman graphique ; quelques titres récents mon petit frère , mon père .

Au-delà du temps fort du mois d’août, le projet s’inscrit dans une dynamique annuelle, avec des interventions scolaires dès le mois d’avril 2026 (48H/BD, les 3 et 4 Avril). Des auteurs interviendront dans les écoles et collèges du territoire à travers des ateliers pédagogiques, favorisant la lecture, la créativité et la découverte des métiers du livre. Le festival repose sur une forte mobilisation bénévole, véritable pilier de son organisation, et sur un réseau de partenaires institutionnels, éducatifs et médiatiques. Il contribue activement à la dynamisation du territoire, au lien social et à la visibilité culturelle de Naucelle et du Naucellois.

Cette 9e édition s’inscrit dans la continuité des précédentes, avec la volonté de consolider le fonctionnement de l’association, de renforcer son action culturelle et éducative, et de poursuivre le développement d’un événement reconnu et attendu, tant par le public que par les auteurs.

Venez à la rencontre des auteurs invités au Festival BD de Naucelle 2026 et partagez avec eux un moment privilégié !

A.DAN ; ALBI Amédée ; ANNA CHRONIQUE ; AURITA AURELIA ; BEC Christophe ; BEGUE Nicolas ; BENABID Layla ; BERTORELLO Yvon ; BEVE ; BOUILHAC Claire ; BYMOKO ; CAUCHY Véronique ; CHARRANCE Jocelyne ; CROCI Pascal ; DAMOUR ; DESPUJOL Emmanuel ; DÔSHIN ; GALLY ; HACHIN ; HOUOT André ; HURR Stan ; JANER Nathalie ; JIM MAITRE ; LAFFITTE Philippe ; LETERTRE Lucie ; LOISEL Régis ; MELAKA ; MONSIEUR K ; MORINIERE Aurélien ; MYSTER B ; RENAULT Jean-Michel ; TARRAL Philippe ; TIBERI Jean-Paul ; TRIPP Jean-Louis ; VANDAELE Philippe ; VERGNE Jean-Christophe et WAGNER Vincent.

Placée sous la présidence d’honneur de Jean-Louis Tripp, cette sélection réunit des auteurs incontournables de la bande dessinée, entre grands noms et talents contemporains, pour un festival riche en rencontres et en émotions ! .

17 rue du vallon des sports Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 52 13 57 61 naucellebd@gmail.com

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English :

40 authors, designers and scriptwriters present

L’événement 9eme Festival BD, Livres Jeunesse, Manga et Caricatures de Naucelle Naucelle a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)