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Randonnée dans la fraîcheur du matin Lavergne-Castelmary Naucelle

jeudi 13 août 2026 · Naucelle

Randonnée dans la fraîcheur du matin Lavergne-Castelmary Naucelle

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Place F. Mistral
Ville
12800 Naucelle
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Naucelle

Randonnée dans la fraîcheur du matin Lavergne-Castelmary

Place F. Mistral Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

La plus belle façon de découvrir notre Ségala sauvage de caractère , n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois vous montre le chemin, pour plus de convivialité !
Distance 8 km
Difficulté **
Durée  2h30
Départ 9h
Covoiturage  oui
Animateurs Francis TREBOSC (06 72 04 35 07) & Bernard SOUYRIS (06 61 86 24 58)
Rendez-vous parking devant Intermarché, 10 min avant le départ
Détails pratiques
Prévoir un équipement adapté bonnes chaussures, boisson, vêtements de pluie et crème solaire.
Les chiens et les poussettes ne sont pas autorisés.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état des sentiers.   .

Place F. Mistral Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 61 86 24 58  randonneurs_naucellois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn’t hiking the best way to discover our Ségala wilderness of character ? The Club des Randonneurs du Naucellois shows you the way, in a convivial atmosphere!

L’événement Randonnée dans la fraîcheur du matin Lavergne-Castelmary Naucelle a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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