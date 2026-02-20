Salon du Chocolat & Gourmandises Fussy

Salon du Chocolat & Gourmandises

Contremoret Fussy Cher

Début : Dimanche 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Deux jours 100 % gourmands au Château de Contremoret pour célébrer le chocolat et les douceurs en famille.

Les 7 et 8 mars 2026, le Château de Contremoret accueille le Salon du Chocolat & Gourmandises, organisé par le Club InnerWheel de Bourges.

Durant tout le week-end, découvrez de nombreux stands dédiés au chocolat sous toutes ses formes et aux spécialités sucrées. Au programme dégustations, espace photo et ateliers pour enfants pour un moment convivial et familial.

Les bénéfices seront reversés à l’association La Merveilleuse, en faveur des enfants autistes.

Contremoret Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 25 58 08

English :

Two 100% gourmet days at Château de Contremoret to celebrate chocolate and sweets with the whole family.

