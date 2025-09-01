Cany-Barville

Salon du Handicap

Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Journée dédiée aux handicaps visibles et invisibles.

L’évènement rassemblera les acteurs du secteur afin d’orienter les démarches, de trouver des solutions et de sensibiliser le public. De nombreuses associations seront présentes pour accompagner, écouter et mettre en relation les personnes en situation de handicap avec les professionnels. Des activités physiques adaptées, des initiations sportives, des stands d’informations …

Entrée libre Salle Daniel Pierre de 10h à 18h .

Salle Daniel Pierre Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

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English : Salon du Handicap

L’événement Salon du Handicap Cany-Barville a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre