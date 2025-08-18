Foire à tout Parking de la Poste Cany-Barville
Foire à tout Parking de la Poste Cany-Barville dimanche 14 juin 2026.
Cany-Barville
Foire à tout
Parking de la Poste 64 Rue du Général de Gaulle Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
La 17e foire à tout, organisée par l’APEL de l’école Sainte Jeanne d’Arc, se tiendra le 14 juin sur le parking de la Poste à Cany-Barville, de 8h30 à 17h30. Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place. Les inscriptions pour les exposants se font auprès des membres de l’APEL, uniquement par SMS au 06 77 79 60 87, jusqu’au 14 juin.
Le tarif est fixé à 2 euros le mètre pour les exposants et 1 euro l’entrée pour les visiteurs. .
Parking de la Poste 64 Rue du Général de Gaulle Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 79 60 87
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English : Foire à tout
L’événement Foire à tout Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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