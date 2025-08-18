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Foire à tout Parking de la Poste Cany-Barville

Foire à tout Parking de la Poste Cany-Barville dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Parking de la Poste

Adresse : 64 Rue du Général de Gaulle

Ville : 76450 Cany-Barville

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Cany-Barville

Foire à tout

Parking de la Poste 64 Rue du Général de Gaulle Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :
2026-06-14

La 17e foire à tout, organisée par l’APEL de l’école Sainte Jeanne d’Arc, se tiendra le 14 juin sur le parking de la Poste à Cany-Barville, de 8h30 à 17h30. Une buvette et un service de restauration seront proposés sur place. Les inscriptions pour les exposants se font auprès des membres de l’APEL, uniquement par SMS au 06 77 79 60 87, jusqu’au 14 juin.
Le tarif est fixé à 2 euros le mètre pour les exposants et 1 euro l’entrée pour les visiteurs.   .

Parking de la Poste 64 Rue du Général de Gaulle Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 79 60 87 

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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