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Vide-grenier Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Vide-grenier Salle Daniel Pierre Cany-Barville dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle Daniel Pierre

Adresse : Rue Louis Bouilhet

Ville : 76450 Cany-Barville

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Cany-Barville

Vide-grenier

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Vide grenier dans la salle Daniel Pierre de 8h à 17h.
Entrée 1€
Exposants 2,50€/m   .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 03 52 82 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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