Vide-grenier Salle Daniel Pierre Cany-Barville
Vide-grenier Salle Daniel Pierre Cany-Barville dimanche 10 mai 2026.
Cany-Barville
Vide-grenier
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide grenier dans la salle Daniel Pierre de 8h à 17h.
Entrée 1€
Exposants 2,50€/m .
Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 03 52 82
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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