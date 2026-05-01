Vide-grenier Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Cany-Barville

Vide-grenier

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide grenier dans la salle Daniel Pierre de 8h à 17h.

Entrée 1€

Exposants 2,50€/m .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 03 52 82

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre