Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels
Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Chels
Salon du Livre à Saint-Chels
salle des fêtes Saint-Chels Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.
Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.
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salle des fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 6 76 45 39 11
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English :
A cycle of literary fairs spread over six towns in the region, each dedicated to a specific theme to promote books and authors.
L’événement Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac