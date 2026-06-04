Saint-Chels

Salon du Livre à Saint-Chels

salle des fêtes Saint-Chels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.

Un cycle de salons littéraires répartis sur six communes du territoire, chacun dédié à une thématique spécifique pour valoriser le livre et les auteurs.

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salle des fêtes Saint-Chels 46160 Lot Occitanie +33 6 76 45 39 11

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English :

A cycle of literary fairs spread over six towns in the region, each dedicated to a specific theme to promote books and authors.

L’événement Salon du Livre à Saint-Chels Saint-Chels a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Figeac