Salon du livre, Au fil du polar Médiathèque de la Filature Bazancourt
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque de la Filature · Bazancourt
Informations pratiques
Bazancourt
Salon du livre, Au fil du polar
Médiathèque de la Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-14 17:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Tout public
Le polar s’invite à La Filature de Bazancourt (51) à travers différentes actions pour petits et grands.
Plusieurs auteurs viendront à votre rencontre avec leurs différents romans policiers ou thrillers.
Les enfants sont invités à découvrir le polar à travers des jeux d’énigmes et d’enquêtes, des activités qui les feront frissonner pour devenir de vrais détectives.
Entrée libre Gratuit Dès 7 ans .
Médiathèque de la Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est +33 3 26 48 65 00
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English : Salon du livre, Au fil du polar
L’événement Salon du livre, Au fil du polar Bazancourt a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT de la Marne