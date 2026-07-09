Salon du livre, Au fil du polar Médiathèque de la Filature Bazancourt

Informations pratiques

Bazancourt

Salon du livre, Au fil du polar

Médiathèque de la Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-14 17:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Tout public

Le polar s’invite à La Filature de Bazancourt (51) à travers différentes actions pour petits et grands.

Plusieurs auteurs viendront à votre rencontre avec leurs différents romans policiers ou thrillers.

Les enfants sont invités à découvrir le polar à travers des jeux d’énigmes et d’enquêtes, des activités qui les feront frissonner pour devenir de vrais détectives.

Entrée libre Gratuit Dès 7 ans .

Médiathèque de la Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est +33 3 26 48 65 00

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English : Salon du livre, Au fil du polar

L’événement Salon du livre, Au fil du polar Bazancourt a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT de la Marne