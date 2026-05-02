Salon du livre fantastique à Camboulit Camboulit

Camboulit

Salon du livre fantastique à Camboulit

salle des fêtes Camboulit Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L'association Les Sources (située à Camboulit, Lot, vallée du Célé ) organise un salon du livre et réunira des autrices et auteurs autour du thème "Science Fiction, Fantastique, et Imaginaire .

Le salon se veut proche d’un territoire rural, passionné de découvertes littéraires et d’histoires (proche de Figeac ).

Ce salon est inclus, cette année dans le programme culturel de la saison 2026 du Grand Figeac (Médiathèque, l’Astrolabe à Figeac) qui organise des ateliers autour de la lecture et de l’écriture.

L'association Les Sources (située à Camboulit, Lot, vallée du Célé ) organise un salon du livre et réunira des autrices et auteurs autour du thème "Science Fiction, Fantastique, et Imaginaire .

Le salon se veut proche d’un territoire rural, passionné de découvertes littéraires et d’histoires (proche de Figeac ).

Ce salon est inclus, cette année dans le programme culturel de la saison 2026 du Grand Figeac (Médiathèque, l’Astrolabe à Figeac) qui organise des ateliers autour de la lecture et de l’écriture.

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salle des fêtes Camboulit 46100 Lot Occitanie +33 6 07 87 31 82 contact@les-sources.eu

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English :

L’association Les Sources (located in Camboulit, Lot, Vallée du Célé ) is organizing a book fair and will bring together authors around the theme "Science Fiction, Fantastique, et Imaginaire .

The fair is intended to be close to a rural area, passionate about literary discoveries and stories (close to Figeac )

This year, the fair is included in the cultural program of the 2026 season of Grand Figeac (Médiathèque, l?Astrolabe in Figeac), which organizes workshops on reading and writing.

Please note that this year, the fair will be held in a rural area, with a passion for literary discoveries and stories (close to Figeac)

L’événement Salon du livre fantastique à Camboulit Camboulit a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Figeac