Salon du Livre Imaginaire

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

La 2ème édition du Salon du Livre Imaginaire

Editeurs, auteurs indépendants dans les catégories BD, Jeunesse, Ado et Adultes mais aussi des illustrateurs envahiront RION DES LANDES.

Des animations seront programmées telles que jeux-concours, ateliers de dessin, conférences…

La 2ème édition du Salon du Livre Imaginaire

Editeurs, auteurs indépendants dans les catégories BD, Jeunesse, Ado et Adultes mais aussi des illustrateurs envahiront RION DES LANDES.

Des animations seront programmées telles que jeux-concours, ateliers de dessin, conférences…

Pour plus d’ambiance TOUT LE MONDE EST COSTUMÉ !!!!!

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 44 65 contact@lesdragoniales.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Livre Imaginaire

The 2nd Salon du Livre Imaginaire

Publishers, independent authors in the comics, youth, teen and adult categories, as well as illustrators, will be invading RION DES LANDES.

Events include competitions, drawing workshops, conferences…

L’événement Salon du Livre Imaginaire Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Tartas