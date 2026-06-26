Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères rue des Artigottes Bordères samedi 17 octobre 2026.

Bordères

Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères

rue des Artigottes Salle des fêtes de Bordères Bordères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 18:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Frissons à Bordères est une fête autour de la littérature jeunesse. Des auteurs, des illustrateurs jeunesse et des éditeurs viennent présenter leurs livres, leurs rêves, leurs passions… Des spectacles pour les petits et les grands, des ateliers ludiques et de nombreuses rencontres. .

rue des Artigottes Salle des fêtes de Bordères Bordères 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 94 99 frissons.borderes@gmail.com

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English : Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères

L’événement Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères Bordères a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay