Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères Salle des fêtes de Bordères Bordères dimanche 18 octobre 2026.

Bordères

Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères

Salle des fêtes de Bordères Rue des Artigottes Bordères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Le salon du livre Frissons a Bordères est une fête autour de la littératures jeunesse. Au programme, des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs jeunesse viennent présenter leurs livres, leurs rêves, leurs passions… Des spectacles pour les petits et les grands, des ateliers et de nombreuses rencontres. .

Salle des fêtes de Bordères Rue des Artigottes Bordères 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 94 99 frissons.borderes@gmail.com

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English : Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères

L’événement Salon du livre jeunesse Frissons à Bordères Bordères a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay