Salon du livre Salle du bocage Le Boupère

Le Boupère

Salon du livre

Salle du bocage 2 Rue du Bocage Le Boupère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

1 er Salon du livre

Plus de 20 auteurs et autrices seront présents pour partager leurs univers, échanger avec le public et dédicacer leurs ouvrages.

Invités d’honneur

• Yves Viollier, écrivain reconnu

• Manon Wierthlewsky, jeune romancière au style sensible et prometteur

Au programme

• Rencontres et dédicaces avec plus de 20 auteurs et autrices dont 1 jeune autrice de 14 ans

• Présence du CIDFF toute la journée (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)

• Foodtruck Les Petits Plats Thaï le midi

• Mini‑concert blues & jazzy pendant la pause déjeuner

• Crêpes servies tout l’après‑midi

• Bar sans alcool accessible toute la journée

Un rendez‑vous culturel, convivial et familial à ne pas manquer. .

Salle du bocage 2 Rue du Bocage Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire lesplumesarcenciel@gmail.com

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English :

1st Book Fair

L’événement Salon du livre Le Boupère a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges