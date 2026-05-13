Salon du livre Salle du bocage Le Boupère
Salon du livre Salle du bocage Le Boupère dimanche 7 juin 2026.
Le Boupère
Salon du livre
Salle du bocage 2 Rue du Bocage Le Boupère Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
1 er Salon du livre
Plus de 20 auteurs et autrices seront présents pour partager leurs univers, échanger avec le public et dédicacer leurs ouvrages.
Invités d’honneur
• Yves Viollier, écrivain reconnu
• Manon Wierthlewsky, jeune romancière au style sensible et prometteur
Au programme
• Rencontres et dédicaces avec plus de 20 auteurs et autrices dont 1 jeune autrice de 14 ans
• Présence du CIDFF toute la journée (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
• Foodtruck Les Petits Plats Thaï le midi
• Mini‑concert blues & jazzy pendant la pause déjeuner
• Crêpes servies tout l’après‑midi
• Bar sans alcool accessible toute la journée
Un rendez‑vous culturel, convivial et familial à ne pas manquer. .
Salle du bocage 2 Rue du Bocage Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire lesplumesarcenciel@gmail.com
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English :
1st Book Fair
L’événement Salon du livre Le Boupère a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges