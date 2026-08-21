Salon du Livre « Policier & co », Médiathèque de Creully-sur-Seulles, Creully sur Seulles

Informations pratiques

Salon du Livre « Policier & co » Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Creully-sur-Seulles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Rendez-vous le samedi 3 octobre à la médiathèque de Creully-sur-Seulles pour la 5ème édition du Salon du Livre qui porte cette année sur le thème du policier.

Au programme, rencontre avec des auteurs du genre policier, vente des ouvrages et dédicace.

Une conférence sur Arsène Lupin est proposée l’après-midi au sein de la médiathèque par un des auteurs invités.

Médiathèque de Creully-sur-Seulles 6bis rue de Bretteville, Creully-sur-Seulles Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie 0231803893 https://mediatheques-seulles-terre-mer.fr/ https://www.facebook.com/mediathequesseullesterremer

Biblis en folie 2026

©Isabelle Risbourg