Informations pratiques

Quarré-les-Tombes

Salon du livre

Salle polyvalente de l’espace Jean Legros Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Salon du livre .

Salle polyvalente de l’espace Jean Legros Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay