AGENDA · Quarré-les-Tombes
Salon du livre Quarré-les-Tombes
dimanche 13 septembre 2026 · Quarré-les-Tombes
Informations pratiques
Quarré-les-Tombes
Salon du livre
Salle polyvalente de l’espace Jean Legros Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Salon du livre .
Salle polyvalente de l’espace Jean Legros Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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