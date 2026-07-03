UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quarré-les-Tombes

Salon du livre Quarré-les-Tombes

dimanche 13 septembre 2026 · Quarré-les-Tombes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Salle polyvalente de l'espace Jean Legros
Ville
89630 Quarré-les-Tombes
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Quarré-les-Tombes

Salon du livre

Salle polyvalente de l’espace Jean Legros Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Salon du livre   .

Salle polyvalente de l’espace Jean Legros Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Quarré-les-Tombes (Yonne)