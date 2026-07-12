Informations pratiques

Bergerac

Salon du mariage immersif « Les Noces de la Tilleraie » | Les Soeurs Pailletées

1323 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Notre salon du mariage « Les Noces de la Tilleraie » est un salon immersif.

Nous avons choisi le magnifique domaine de la Tilleraie à Bergerac pour cette première édition.

Les prestataires ne vont pas seulement vous présenter leurs activités mais ils vont véritablement se mettre en scène avec notamment des « faux mariage ». Il n’y aura pas moins de 4 scénographies, mais aussi des défilés, des animations, des dégustations. Pendant 2 jours vous êtes invités à vivre une expérience en conditions réelles.

L’entrée est gratuite sur réservation. Il y a même un service de nounous.

Le samedi nous vous accueillerons de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h.

Vous pouvez dès maintenant voir la liste des prestataires et le programme intégral du salon en nous suivant sur nos réseaux sociaux. .

1323 Rue des Côtes de Pecharmant Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 99 22 04 dordogne.salondumariage@gmail.com

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English : Salon du mariage immersif « Les Noces de la Tilleraie » | Les Soeurs Pailletées

L’événement Salon du mariage immersif « Les Noces de la Tilleraie » | Les Soeurs Pailletées Bergerac a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides