Salon du Mariage Oye-Plage
samedi 10 octobre 2026 · Oye-Plage
Informations pratiques
Oye-Plage
Salon du Mariage
Salle Jean Crinon Oye-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Un week-end exceptionnel vous attend pour préparer le plus beau jour de votre vie
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Que vous soyez en pleine organisation ou simplement à la recherche d’inspiration, ce salon est fait pour vous !
Venez rencontrer nos exposants, découvrir les dernières tendances et concrétiser vos projets dans une ambiance conviviale.
́ Ouvert à tous
Avec le soutien de la Ville de Oye-Plage et de l’OMA (Office Municipal d’Animation). .
Salle Jean Crinon Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 68 14 68 57 salondumariage.oyeplage@gmail.com
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English :
L’événement Salon du Mariage Oye-Plage a été mis à jour le 2026-06-18 par CPETI Région Audruicq