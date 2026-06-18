Informations pratiques

Oye-Plage

Salon du Mariage

Salle Jean Crinon Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Un week-end exceptionnel vous attend pour préparer le plus beau jour de votre vie

́ ́ pour trouver LA tenue parfaite

avec de nombreux cadeaux à gagner

́ ̀ pour vous inspirer

pour profiter pleinement de votre visite

Que vous soyez en pleine organisation ou simplement à la recherche d’inspiration, ce salon est fait pour vous !

Venez rencontrer nos exposants, découvrir les dernières tendances et concrétiser vos projets dans une ambiance conviviale.

́ Ouvert à tous

Avec le soutien de la Ville de Oye-Plage et de l’OMA (Office Municipal d’Animation). .

Salle Jean Crinon Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 68 14 68 57 salondumariage.oyeplage@gmail.com

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English :

L’événement Salon du Mariage Oye-Plage a été mis à jour le 2026-06-18 par CPETI Région Audruicq