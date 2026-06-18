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AGENDA · Oye-Plage

Salon du Mariage Oye-Plage

samedi 10 octobre 2026 · Oye-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Salle Jean Crinon
Ville
62215 Oye-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Oye-Plage

Salon du Mariage

Salle Jean Crinon Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

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́ Ouvert à tous

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Salle Jean Crinon Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 68 14 68 57  salondumariage.oyeplage@gmail.com

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English :

L’événement Salon du Mariage Oye-Plage a été mis à jour le 2026-06-18 par CPETI Région Audruicq