Salon du mariage Manoir Morgan Taupont

Salon du mariage

Manoir Morgan Lieu-dit Morgan Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Vous rêvez d’un mariage parfait, mais ne savez pas par où commencer ? Ne cherchez plus ! Le salon du mariage L’Univers Blanc est l’événement incontournable pour vous accompagner dans chaque étape de vos préparatifs.

Imaginez une journée où vous pouvez rencontrer les meilleurs prestataires locaux, découvrir des idées uniques, et trouver tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre mariage un moment magique.

De la robe de mariée au lieu de réception, en passant par le traiteur, le photographe, le DJ et bien plus encore, tout est réuni sous un même toit pour vous permettre de planifier votre grand jour en toute sérénité. Profitez de cette occasion unique pour échanger, comparer, et vous inspirer dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h .

Manoir Morgan Lieu-dit Morgan Taupont 56800 Morbihan Bretagne

