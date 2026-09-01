Informations pratiques

Fameck

Salon et Foire aux Livres

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La 9e édition du Salon et Foire aux Livres de Fameck invite les amoureux de la lecture à partir sur les traces de Jean de La Fontaine. Plus de 50 auteurs représentant différents genres littéraires seront présents pour rencontrer le public et partager de beaux moments d’échange et de découverte.

Une foire aux livres viendra compléter ce rendez-vous consacré à la littérature. Cette nouvelle édition se déroulera en présence de Sylvain Kastendeuch, invité d’honneur, et de Céline Claire, marraine de l’événement.Tout public

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2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 54 42 60 mediatheque@ville-fameck.fr

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English :

The 9th edition of the Fameck Book Fair invites book lovers to follow in the footsteps of Jean de La Fontaine. More than 50 authors representing various literary genres will be on hand to meet the public and share wonderful moments of conversation and discovery.

A book fair will round out this event dedicated to literature. This new edition will feature Sylvain Kastendeuch as the guest of honor and Céline Claire as the event’s patron.

L’événement Salon et Foire aux Livres Fameck a été mis à jour le 2026-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME