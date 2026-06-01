Salon-festival Overland’camp Es’Camper 4×4 Pardies

Pardies

Salon-festival Overland’camp

Es’Camper 4×4 1 rue de l’Église Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Durant tout un week-end, voyageurs, fournisseurs, marques, artisans locaux et passionnés de 4×4 se retrouveront pour partager leurs expériences, transmettre leur savoir-faire et célébrer un même état d’esprit la liberté de voyager autrement Exposition de véhicules aménagés, conférences de voyageurs, stands et ateliers marques outdoor, artisans, salon du tatouage, foodcourt (restauration locale), grande tombola.

Concert de Jem’s et Lolo en soirée.

Un espace bivouac attenant au site permettra aux participants et exposants de vivre pleinement l’expérience Overland. Sur réservation. .

Es’Camper 4×4 1 rue de l’Église Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 00 63 37

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English : Salon-festival Overland’camp

L’événement Salon-festival Overland’camp Pardies a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn