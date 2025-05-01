Salon International Coquelicot – 6ème édition Maison Andre Derain Chambourcy

Ce salon artistique d’envergure internationale réunit des peintres, sculpteurs et photographes venus du monde entier autour des valeurs fondamentales de la création, du dialogue interculturel et de la diversité artistique.

Véritable espace de rencontre et d’échange, le Salon International Coquelicot met à l’honneur des artistes aux univers variés, favorisant le partage des sensibilités, des techniques et des regards sur le monde contemporain.

Cette année, l’artiste-peintre Ye XingQian, invité d’honneur, sera présent aux côtés de Vanecha Roudbaraki, fondatrice de ce salon.

Cette nouvelle édition du Salon International Coquelicot promet d’être un moment fort de la scène artistique contemporaine, favorisant la rencontre entre les créateurs et le public, tout en célébrant la richesse et la pluralité des expressions artistiques actuelles.

L’exposition « Espérance » de la 6ᵉ édition du Salon International Coquelicot (SIC)

Du vendredi 02 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T15:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-02T12:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T12:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-04T12:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-05T12:00:00+02:00_2026-10-05T19:00:00+02:00;2026-10-06T12:00:00+02:00_2026-10-06T19:00:00+02:00;2026-10-07T12:00:00+02:00_2026-10-07T19:00:00+02:00;2026-10-08T12:00:00+02:00_2026-10-08T19:00:00+02:00;2026-10-09T12:00:00+02:00_2026-10-09T19:00:00+02:00;2026-10-10T12:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-11T12:00:00+02:00_2026-10-11T19:00:00+02:00

Maison Andre Derain 64, grande Rue 78240 Chambourcy

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