Salon international du livre 36ème édition Parvis des Fiz Passy

Salon international du livre 36ème édition

Parvis des Fiz 255, rue Arsène Poncet Passy Haute-Savoie

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

2026-08-07

Au pied du massif des Fiz et face au Mont-Blanc, le Salon International du Livre de montagne est un événement phare de l’été, temps fort de rencontres et d’échanges, de découvertes, de frissons ou de joie partagée.

Parvis des Fiz 255, rue Arsène Poncet Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 78 17 87 contact@salondulivrepassy.com

English : International Book Fair 36th edition

At the foot of the Fiz massif and facing Mont Blanc, the International Mountain Book Fair is a key event of the summer, a time for meetings and exchanges, discoveries, thrills and shared joy.

