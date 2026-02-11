Trail du Tour des Fiz® Rue de l’église Passy

Trail du Tour des Fiz®

Passy Haute-Savoie

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

2026-07-12

Passy accueille l’un de ses événements phares de l’été le 15ème Trail du Tour des Fiz®. 2000 coureurs sont attendus sur 3 courses pour tous les niveaux, au coeur du Massif des Fiz.

Rue de l’église Place Tobe Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 58 80 52 traildutourdesfiz@passy-mont-blanc.com

English : Trail du Tour des Fiz®

Passy plays host to one of its flagship summer events: the 15th Trail du Tour des Fiz®. 2000 runners are expected over 3 races for all levels, in the heart of the Massif des Fiz.

