Informations pratiques

Eygalières

Salon Jeunes Talents Exposition collective

Vendredi 28 août 2026 à 18h30.

Vernissage.

Du 29/08 au 06/09/2026 tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Retrouvez la 2e édition du Salon Jeunes Talents à la Maison des Consuls à Eygalières !Familles

Organisé par l’association Eygalières Terre d’Artistes



Pour cette seconde édition, le Salon Jeunes Talents remet à l’honneur la nouvelle génération d’artistes, âgés de 18 à 34 ans, originaires de la région et d’ailleurs.

À travers la peinture, la photographie et d’autres formes d’expression, ces créateurs émergents livrent un regard sensible, audacieux et personnel sur le monde contemporain.

Une exposition riche en découvertes, où chaque œuvre invite au dialogue, à l’émotion et à la réflexion.



Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d’art et de nouveaux talents !



Vernissage le vendredi 28 août à 18h30 .

Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 77 etda@free.fr

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English :

Come along to the second edition of the Young Talents Fair at the Maison des Consuls in Eygalières!

L’événement Salon Jeunes Talents Exposition collective Eygalières a été mis à jour le 2026-07-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles