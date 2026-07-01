Soirée Dolce Vita à L’Ambar Domaine La Pierre Blanche Eygalières
jeudi 30 juillet 2026 · Domaine La Pierre Blanche · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Soirée Dolce Vita à L’Ambar
Jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 23h30. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières vous invite à sa soirée Dolce Vita !Amoureux
L’Ambar ramène l’Italie en Provence et vous invite à une soirée gourmande et conviviale.
Le Chef Simone, créateur de la nouvelle adresse gourmande AmoreTuo , prend les commandes de L’Ambar autour d’une cuisine familiale Italo-Sarde.
Originaire de Sardaigne, le Chef vous fait découvrir des spécialités de chez lui accompagnées d’une belle sélection de vins italiens.
Antipasti à partager, un verre à la main, les vignes, les cigales… et l’élégance à l’italienne.
Le décor est planté. À vous de jouer à la Dolce Vita !
Réservation vivement conseillée .
Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com
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English :
The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières invites you to its Dolce Vita evening!
L’événement Soirée Dolce Vita à L’Ambar Eygalières a été mis à jour le 2026-07-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles