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AGENDA · Eygalières

Soirée Dolce Vita à L’Ambar Domaine La Pierre Blanche Eygalières

jeudi 30 juillet 2026 · Domaine La Pierre Blanche · Eygalières

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine La Pierre Blanche
Adresse
2950 route d'Orgon
Ville
13810 Eygalières
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Eygalières

Soirée Dolce Vita à L’Ambar

Jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 23h30. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières vous invite à sa soirée Dolce Vita !Amoureux
L’Ambar ramène l’Italie en Provence et vous invite à une soirée gourmande et conviviale.

Le Chef Simone, créateur de la nouvelle adresse gourmande AmoreTuo , prend les commandes de L’Ambar autour d’une cuisine familiale Italo-Sarde.
Originaire de Sardaigne, le Chef vous fait découvrir des spécialités de chez lui accompagnées d’une belle sélection de vins italiens.
Antipasti à partager, un verre à la main, les vignes, les cigales… et l’élégance à l’italienne.
Le décor est planté. À vous de jouer à la Dolce Vita !

Réservation vivement conseillée   .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00  accueil@domainelapierreblanche.com

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English :

The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières invites you to its Dolce Vita evening!

L’événement Soirée Dolce Vita à L’Ambar Eygalières a été mis à jour le 2026-07-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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