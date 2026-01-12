Saint-Folquin

Salon la Chicorée, ça se cuisine !

place Maurice-Lambert Saint-Folquin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le seul salon 100% dédié à la chicorée

Toute la journée

• VILLAGE DES ARTISANS DE LA CHICORÉE

• DÉGUSTATION ET VENTE DE PRODUITS à LA CHICORÉE

Sucrés, salés, à boire ou à manger, la chicorée se déguste à volonté et sans modération !

Chicorée en grains, liquide ou soluble, Pains, pâtisseries, biscuits, chocolats, confitures, gaufres, macarons, tartes mais aussi fromages, bières, sels, moutardes…

• DÉMONSTRATION DE CUISINE par des professionnels

• ATELIERS CUISINE POUR ENFANTS animé par la Fabrique de David, artisan chocolatier traiteur à Oye-Plage

• LIBRAIRIE GOURMANDE un large choix de livres et de recettes régionales proposés par la librairie Le Channel de Calais

Bar et RESTAURATION SUR PLACE LE MIDI, menu 100% chicorée ! .

place Maurice-Lambert Saint-Folquin 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 comitepromo.regionaudruicq@ccra.fr

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English :

L’événement Salon la Chicorée, ça se cuisine ! Saint-Folquin a été mis à jour le 2026-01-12 par CPETI Région Audruicq