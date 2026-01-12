Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon la Chicorée, ça se cuisine ! Saint-Folquin

Salon la Chicorée, ça se cuisine ! Saint-Folquin dimanche 11 octobre 2026.

Adresse : place Maurice-Lambert

Ville : 62370 Saint-Folquin

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 11 octobre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif :

Saint-Folquin

Salon la Chicorée, ça se cuisine !

place Maurice-Lambert Saint-Folquin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Le seul salon 100% dédié à la chicorée

Toute la journée
• VILLAGE DES ARTISANS DE LA CHICORÉE
• DÉGUSTATION ET VENTE DE PRODUITS à LA CHICORÉE
Sucrés, salés, à boire ou à manger, la chicorée se déguste à volonté et sans modération !
Chicorée en grains, liquide ou soluble, Pains, pâtisseries, biscuits, chocolats, confitures, gaufres, macarons, tartes mais aussi fromages, bières, sels, moutardes…
• DÉMONSTRATION DE CUISINE par des professionnels
• ATELIERS CUISINE POUR ENFANTS animé par la Fabrique de David, artisan chocolatier traiteur à Oye-Plage
• LIBRAIRIE GOURMANDE un large choix de livres et de recettes régionales proposés par la librairie Le Channel de Calais

Bar et RESTAURATION SUR PLACE LE MIDI, menu 100% chicorée !   .

place Maurice-Lambert Saint-Folquin 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83  comitepromo.regionaudruicq@ccra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon la Chicorée, ça se cuisine ! Saint-Folquin a été mis à jour le 2026-01-12 par CPETI Région Audruicq

À voir aussi à Saint-Folquin (Pas-de-Calais)