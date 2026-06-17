Salon-la-Tour en Fête Salon-la-Tour
Salon-la-Tour en Fête Salon-la-Tour samedi 11 juillet 2026.
Salon-la-Tour
Salon-la-Tour en Fête
Salon-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Des animations pour tous les âges, une ambiance festive, des repas gourmands, du sport, des jeux pour les enfants et un magnifique feu d’artifice pour clôturer la soirée !
Programme
9h Petit déjeuner au Petit Salon 05 55 97 47 63
10h Randonnée pédestre 07 83 01 96 06
12h Repas paëlla organisé par Les Briscards de la Tour 06 48 47 47 73
15h Concours de pétanque au boulodrome, association droit au but Salon la tour
19h30 Repas steak-frites organisé par le Comité des fêtes 06 09 71 51 86
23h Grand feu d’artifice
Toute la journée structure gonflable gratuite pour les enfants ! .
Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 51 86 comitedesfetes.salonlatour@gmail.com
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English : Salon-la-Tour en Fête
L’événement Salon-la-Tour en Fête Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze