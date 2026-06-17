Salon-la-Tour

Salon-la-Tour en Fête

Salon-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Des animations pour tous les âges, une ambiance festive, des repas gourmands, du sport, des jeux pour les enfants et un magnifique feu d’artifice pour clôturer la soirée !

Programme

9h Petit déjeuner au Petit Salon 05 55 97 47 63

10h Randonnée pédestre 07 83 01 96 06

12h Repas paëlla organisé par Les Briscards de la Tour 06 48 47 47 73

15h Concours de pétanque au boulodrome, association droit au but Salon la tour

19h30 Repas steak-frites organisé par le Comité des fêtes 06 09 71 51 86

23h Grand feu d’artifice

Toute la journée structure gonflable gratuite pour les enfants ! .

Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 51 86 comitedesfetes.salonlatour@gmail.com

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English : Salon-la-Tour en Fête

L’événement Salon-la-Tour en Fête Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze