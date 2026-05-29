Arzon

Salon Le Mille Sabords du Crouesty

16 Quai des Cabestans Arzon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-29

Pour 42e édition en 2026, le port du Crouesty à Arzon accueille ce rendez-vous automnal incontournable des plaisanciers et touristes. Il s’agit du premier salon européen du bateau d’occasion avec de nombreux exposants. Il est aussi jalonné de conférences sur le thème marin. .

16 Quai des Cabestans Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 74 43

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English :

L’événement Salon Le Mille Sabords du Crouesty Arzon a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 56