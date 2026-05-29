Salon Le Mille Sabords du Crouesty Arzon
Salon Le Mille Sabords du Crouesty Arzon jeudi 29 octobre 2026.
Arzon
Salon Le Mille Sabords du Crouesty
16 Quai des Cabestans Arzon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-29
Pour 42e édition en 2026, le port du Crouesty à Arzon accueille ce rendez-vous automnal incontournable des plaisanciers et touristes. Il s’agit du premier salon européen du bateau d’occasion avec de nombreux exposants. Il est aussi jalonné de conférences sur le thème marin. .
16 Quai des Cabestans Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 74 43
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English :
L’événement Salon Le Mille Sabords du Crouesty Arzon a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 56
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