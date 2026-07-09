Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Salon Le Touquet International Art Fair

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-29

Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2026

Salon Le Touquet International Art Fair

Au Palais des Congrès .

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

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English :

L’événement Salon Le Touquet International Art Fair Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage