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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Salon Le Touquet International Art Fair Le Touquet-Paris-Plage

jeudi 29 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Adresse
Palais des Congrès Avenue de l'Hermitage
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Salon Le Touquet International Art Fair

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-29

Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2026

Salon Le Touquet International Art Fair
Au Palais des Congrès   .

Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 

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English :

L’événement Salon Le Touquet International Art Fair Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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