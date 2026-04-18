Colmar

Salon maison-déco

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Entre le réalisme de l’installation et l’art de la décoration !

Maison Déco c’est le salon de référence en matière de déco et d’inspiration de la région .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between the realism of the installation and the art of decoration!

L’événement Salon maison-déco Colmar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Colmar