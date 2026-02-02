Salon Maison & Jardin La Teste-de-Buch
La 5e édition du Salon Maison & Jardin du Bassin d’Arcachon se déroulera du 27 au 29 mars 2026. À cette occasion, le Parc des Expositions de La Teste-de-Buch accueillera 140 professionnels de la maison et du jardin.
Construction, équipement, rénovation, aménagement intérieur et extérieur l’habitat sera à l’honneur lors de ces 3 jours d’ouverture.
Nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer les professionnels présents et ainsi, concrétiser tous vos projets !
INFOS PRATIQUES
VENDREDI 27 MARS 2026 de 10h à 19h
SAMEDI 28 MARS 2026 de 10h à 19h
DIMANCHE 29 MARS 2026 de 10h à 19h
PRIX D’ENTRÉE 5€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS
PARKING GRATUIT
RESTAURANT ET BAR SUR PLACE .
940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
