Salon Maison & Jardin

940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

La 5e édition du Salon Maison & Jardin du Bassin d’Arcachon se déroulera du 27 au 29 mars 2026. À cette occasion, le Parc des Expositions de La Teste-de-Buch accueillera 140 professionnels de la maison et du jardin.

Construction, équipement, rénovation, aménagement intérieur et extérieur l’habitat sera à l’honneur lors de ces 3 jours d’ouverture.

Nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer les professionnels présents et ainsi, concrétiser tous vos projets !

INFOS PRATIQUES

VENDREDI 27 MARS 2026 de 10h à 19h

SAMEDI 28 MARS 2026 de 10h à 19h

DIMANCHE 29 MARS 2026 de 10h à 19h

PRIX D’ENTRÉE 5€

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS

PARKING GRATUIT

RESTAURANT ET BAR SUR PLACE .

940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Maison & Jardin

L’événement Salon Maison & Jardin La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-01-30 par OT La Teste-de-Buch