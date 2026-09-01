Informations pratiques

Alençon

Salon Métiers d’Art, Métiers Passion 20e édition

1 Place de la Halle au Blé Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Une sortie originale à Alençon pour découvrir des créations uniques et rencontrer celles et ceux qui les fabriquent !

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026, la Halle au Blé d’Alençon accueille la 20e édition du salon Métiers d’Art, Métiers Passion.

Pendant trois jours, 43 exposants vous invitent à découvrir leurs créations et leurs savoir-faire bijouterie, ébénisterie, marqueterie, céramique, verrerie, maroquinerie, chapellerie, broderie, tapisserie et bien d’autres métiers d’art.

Au programme rencontres avec les artisans, démonstrations, découverte des métiers et des formations, créations à admirer ou à s’offrir et une fresque collective imaginée spécialement pour les 20 ans du salon.

Entrée gratuite .

1 Place de la Halle au Blé Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 32 18 23 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Métiers d’Art, Métiers Passion 20e édition

L’événement Salon Métiers d’Art, Métiers Passion 20e édition Alençon a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CUA ALENCON