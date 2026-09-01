Salon Métiers d’Art, Métiers Passion 20e édition Alençon
vendredi 25 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Salon Métiers d’Art, Métiers Passion 20e édition
1 Place de la Halle au Blé Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Une sortie originale à Alençon pour découvrir des créations uniques et rencontrer celles et ceux qui les fabriquent !
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026, la Halle au Blé d’Alençon accueille la 20e édition du salon Métiers d’Art, Métiers Passion.
Pendant trois jours, 43 exposants vous invitent à découvrir leurs créations et leurs savoir-faire bijouterie, ébénisterie, marqueterie, céramique, verrerie, maroquinerie, chapellerie, broderie, tapisserie et bien d’autres métiers d’art.
Au programme rencontres avec les artisans, démonstrations, découverte des métiers et des formations, créations à admirer ou à s’offrir et une fresque collective imaginée spécialement pour les 20 ans du salon.
Entrée gratuite .
1 Place de la Halle au Blé Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 32 18 23 16
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English : Salon Métiers d’Art, Métiers Passion 20e édition
L’événement Salon Métiers d’Art, Métiers Passion 20e édition Alençon a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CUA ALENCON
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