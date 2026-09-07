AGENDA · Méjannes-lès-Alès
Salon MIAM, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
vendredi 20 novembre 2026 · Parc des expositions · Méjannes-lès-Alès
Informations pratiques
Salon MIAM 20 – 23 novembre Parc des expositions Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T10:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-23T10:00:00+01:00 – 2026-11-23T18:00:00+01:00
Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.miam-ales.com »}]
33e édition du salon de la gastronomie et des produits du terroir. Salon Gastronomie
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