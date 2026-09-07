UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Méjannes-lès-Alès

Salon MIAM, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

vendredi 20 novembre 2026 · Parc des expositions · Méjannes-lès-Alès

Salon MIAM, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Lieu
Parc des expositions
Adresse
Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès
Ville
30340 Méjannes-lès-Alès
Département
Gard

Salon MIAM 20 – 23 novembre Parc des expositions Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T10:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-23T10:00:00+01:00 – 2026-11-23T18:00:00+01:00

Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.miam-ales.com »}]
33e édition du salon de la gastronomie et des produits du terroir. Salon Gastronomie

À voir aussi à Méjannes-lès-Alès (Gard)