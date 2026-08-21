Salon minéraux fossiles et bijoux Les Eyzies
vendredi 18 septembre 2026 · Les Eyzies
Informations pratiques
Les Eyzies
Salon minéraux fossiles et bijoux
La halle Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
10h 19h. Présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord. Entrée gratuite
Deuxième exposition vente de minéraux, fossiles et bijoux.
Présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord.
Entrée gratuite .
La halle Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 30 27
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English : Salon minéraux fossiles et bijoux
10 a.m. 7 p.m. Special exhibition of fossils and minerals from the Périgord. Free admission
L’événement Salon minéraux fossiles et bijoux Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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