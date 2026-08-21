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AGENDA · Les Eyzies

Salon minéraux fossiles et bijoux Les Eyzies

vendredi 18 septembre 2026 · Les Eyzies

Salon minéraux fossiles et bijoux Les Eyzies

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
La halle
Ville
24620 Les Eyzies
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Les Eyzies

Salon minéraux fossiles et bijoux

La halle Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18

10h 19h. Présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord. Entrée gratuite
Deuxième exposition vente de minéraux, fossiles et bijoux.
Présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord.

Entrée gratuite   .

La halle Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 30 27 

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English : Salon minéraux fossiles et bijoux

10 a.m. 7 p.m. Special exhibition of fossils and minerals from the Périgord. Free admission

L’événement Salon minéraux fossiles et bijoux Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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