Informations pratiques

Les Eyzies

Salon minéraux fossiles et bijoux

La halle Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

10h 19h. Présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord. Entrée gratuite

Deuxième exposition vente de minéraux, fossiles et bijoux.

Présentation exceptionnelle de fossiles et minéraux du Périgord.

Entrée gratuite .

La halle Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 30 27

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English : Salon minéraux fossiles et bijoux

10 a.m. 7 p.m. Special exhibition of fossils and minerals from the Périgord. Free admission

L’événement Salon minéraux fossiles et bijoux Les Eyzies a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère