Visite guidée de Laugerie Basse, Abri de la Laugerie-Basse, Les Eyzies

Informations pratiques

Visite guidée de Laugerie Basse 19 et 20 septembre Abri de la Laugerie-Basse Dordogne

50% de réduction sur le prix d’entrée – 50 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Accompagné d’un guide, remontez le temps à la découverte d’un véritable lieu de vie occupé par les hommes de Cro-Magnon. Explorez ce remarquable abri sous roche et admirez la richesse des objets d’art mobilier façonnés par les populations préhistoriques, précieux témoignages de leur savoir-faire et de leur mode de vie.

Abri de la Laugerie-Basse 2933 Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies, France Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553069270 http://abris-laugerie-basse.fr https://abris-laugerie-basse.fr/fr/

Accompagné d’un guide, remontez le temps pour découvrir un véritable lieu de vie de nos ancêtres préhistoriques. Emerveillez-vous de la richesse de cet abri sous roche et ses objets d’art mobilier de…

©Julie Valbusa