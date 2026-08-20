Visite guidée de Laugerie Basse, Abri de la Laugerie-Basse, Les Eyzies
samedi 19 septembre 2026 · Abri de la Laugerie-Basse · Les Eyzies
Informations pratiques
Visite guidée de Laugerie Basse 19 et 20 septembre Abri de la Laugerie-Basse Dordogne
50% de réduction sur le prix d’entrée – 50 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Accompagné d’un guide, remontez le temps à la découverte d’un véritable lieu de vie occupé par les hommes de Cro-Magnon. Explorez ce remarquable abri sous roche et admirez la richesse des objets d’art mobilier façonnés par les populations préhistoriques, précieux témoignages de leur savoir-faire et de leur mode de vie.
Abri de la Laugerie-Basse 2933 Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies, France Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553069270 http://abris-laugerie-basse.fr https://abris-laugerie-basse.fr/fr/
Accompagné d’un guide, remontez le temps pour découvrir un véritable lieu de vie de nos ancêtres préhistoriques. Emerveillez-vous de la richesse de cet abri sous roche et ses objets d’art mobilier de…
©Julie Valbusa
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