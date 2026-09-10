Visite de l’hymne à la nature d’Henri Bernier, La grange du Queylou : l’hymne à la nature d’Henri Bernier, Les Eyzies

Informations pratiques

Visite de l’hymne à la nature d’Henri Bernier 19 et 20 septembre La grange du Queylou : l’hymne à la nature d’Henri Bernier Dordogne

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des visites guidées de l’exposition consacrée aux œuvres d’Henri Bernier (1940-2022), artiste autodidacte, sont proposées toutes les heures.

Découvrez sa « panneauthèque », une œuvre exceptionnelle composée d’une trentaine de panneaux incrustés, ainsi que ses créations mêlant marqueterie, sculpture et peinture, réparties sur les deux niveaux de la grange.

Inspirées par la nature, ces œuvres originales et remarquables révèlent un riche dialogue avec le bois, ses couleurs et ses textures.

La grange du Queylou : l’hymne à la nature d’Henri Bernier 594 route du Queylou, 24620 Les Eyzies-de-Tayac Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0634456273 En 2014, des proches, soucieux de protéger l’œuvre d’Henri Bernier (1940-2022), ont créé l’association « Les Amis d’ Henri Bernier », en sa présence. Depuis 2016, chez Pierrick et Marie-José Le Saux, La « Grange du Queylou », restaurée à cet effet, accueille ses œuvres pour les protéger et les porter à la connaissance du plus grand nombre en les ouvrant à la visite des adhérents de l’association et leurs amis sur rendez vous.

Tous les ans, dans ce même lieu en juillet, est également proposée une soirée rencontre conviviale autour de son œuvre avec buffet et concert.

Sa passion pour le bois a conduit cet artiste inconnu, secret et autodidacte, qui a toujours dessiné et peint depuis son enfance, à la réalisation de panneaux d’incrustation et « d’ouvrages » (comme il les nommait) inclassables. Inspiré essentiellement par la nature, il pratiquait la marquèterie, la sculpture, la peinture et a laissé également de nombreux écrits et aphorismes sur des petits papiers découpés.

Ce site permet de faire connaitre cette œuvre très originale et unique. Henri Bernier, artiste singulier indiffèrent à la notoriété, faisait don de ses œuvres à ses amis.

Visites guidées (toutes les heures) de l’exposition d’ouvrages d’Henri Bernier (1940-2022), artiste autodidacte : découverte de sa panneauthèque – oeuvre exceptionnelle composée d’une trentaine de –…

©La panneauthèque.