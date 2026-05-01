Amblainville

Salon Nature du Vexin en Pays de Nacre

Place du 11 novembre Amblainville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de La Fête de la Nature, l’association Protection et Sauvegarde du Patrimoine d’Amblainville et des Sablons, vous invite à découvrir les richesses naturelles du Fond de Cléry d’Amblainville.

Dans le cadre de La Fête de la Nature, l’association Protection et Sauvegarde du Patrimoine d’Amblainville et des Sablons, vous invite à découvrir les richesses naturelles du Fond de Cléry d’Amblainville. .

Place du 11 novembre Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France patrimoine.sablons2@gmail.com

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English :

As part of the Fête de la Nature, the association Protection et Sauvegarde du Patrimoine d’Amblainville et des Sablons invites you to discover the natural riches of Amblainville’s Fond de Cléry.

L’événement Salon Nature du Vexin en Pays de Nacre Amblainville a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre