Salon nautique à Pornic Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic
Salon nautique à Pornic Port de Plaisance de la Noëveillard Pornic vendredi 22 mai 2026.
Pornic
Salon nautique à Pornic
Port de Plaisance de la Noëveillard La Noëveillard Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Tout l’univers du nautisme se réunit à Pornic ! L’association Nauta Bene organise cette année la 5e édition du salon nautique de Pornic, au Port de la Noëveillard
Au programme
Vivez trois jours d’immersion maritime lors du salon nautique de Pornic ! Que vous soyez marin chevronné, amateur de pêche ou simplement curieux, profitez d’un programme riche en animations et en découvertes
Apprentissage et technique perfectionnez-vous avec des cours de manœuvres (CER, Pneu Nautic Service) et des ateliers de révision et réglage du gréement dormant
Sorties en mer embarquez pour des sorties découverte de la pêche (1h30 ou 4h) ou profitez de promenades commentées pour admirer la côte depuis le port de la Noëveillard ou le Vieux Port
Sensibilisation et environnement ne manquez pas les démonstrations de sauvetage spectaculaires de la SNSM et participez à un atelier inédit de découverte et d’observation du plancton avec le CPIE Loire Océane
Moment festif le samedi à 18h, place à la musique avec le concert gratuit du duo So’Lau (Sophie et Laura) pour clôturer la journée dans une ambiance conviviale (buvette sur place) .
Port de Plaisance de la Noëveillard La Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 66 13 11
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English :
The whole world of boating meets in Pornic! The Nauta Bene association is organizing the 5th edition of the Pornic boat show, at the Port de la Noëveillard
L’événement Salon nautique à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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