Cinéma nostalgie Chungking Express Cinéma St Joseph Pornic

Pornic

Cinéma nostalgie Chungking Express

Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-14 21:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Ciné Nostalgie Chungking Express au Cinéma St Joseph

Au programme

Plongez dans l’effervescence et la mélancolie du Hong Kong des années 90 avec le chef-d’œuvre de Wong Kar-wai. Dans le cadre de son cycle Nostalgie , le Cinéma St Joseph vous invite à (re)découvrir Chungking Express (1994).

Véritable monument du cinéma mondial, ce film est une anthologie de la comédie romantique urbaine. À travers deux histoires de policiers au cœur brisé, le réalisateur tisse une œuvre vibrante, esthétique et inoubliable. Considéré comme l’un des meilleurs films hongkongais de tous les temps, c’est une expérience sensorielle à ne pas manquer sur grand écran.

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Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 11 34 com@cinestjoseph44.fr

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English :

Ciné Nostalgie: Chungking Express at Cinéma St Joseph

L’événement Cinéma nostalgie Chungking Express Pornic a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic