Pornic

Soirée de lancement Vin et art l’art s’invite sur la cuvée du Château

Place du Château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Vin et Art L’art s’invite sur la cuvée du Château au Café du Château

Au programme

Quand le terroir rencontre l’art contemporain face à la mer !

La nouvelle équipe du Café du Château vous invite à célébrer le lancement officiel de sa cuvée exclusive, imaginée en partenariat avec le renommé vignoble Bras de Fer. Pour cette édition spéciale, quatre artistes talentueux David B., Zacchary Padiou, Owen Pifenteau et Marco Pelé ont eu carte blanche pour habiller les bouteilles, créant une collection unique d’étiquettes d’art inspirées par notre territoire.

Déroulement de votre soirée

Dès 18h00 (sur le Rooftop) apéro-découverte et dégustation de la cuvée exclusive. Venez admirer ces bouteilles uniques dans une ambiance décontractée, rythmée par un guitariste en live face au coucher de soleil sur le port.

Dès 21h00 (à l’intérieur) la soirée se prolonge et le rythme s’accélère avec un DJ Set festif pour célébrer ensemble le début de l’été. .

Place du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr

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English :

Wine and Art: Art invites itself to the Château cuvée at the Café du Château

L’événement Soirée de lancement Vin et art l’art s’invite sur la cuvée du Château Pornic a été mis à jour le 2026-05-23 par I_OT Pornic