Exposition photographique Nocturne Rue de la République Pornic

Exposition photographique Nocturne

Rue de la République Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Plongez dans l’univers mystérieux de l’exposition Nocturne !

Au programme

L’association Cameravia vous invite à découvrir la photographie sous un angle singulier celui de l’obscurité révélée. Car s’il n’y a pas de photo sans lumière, c’est précisément dans le noir que les photographes de l’association sont partis la traquer.

Qu’elle soit lunaire, artificielle, électrique ou même chimique, la lumière se décline ici sous toutes ses formes des éclats colorés des feux d’artifice aux lueurs diffuses des éclairages publics, en passant par la précision d’une source ponctuelle

À travers l’objectif de ces passionnés noctambules, la nuit perd son hostilité pour devenir un terrain de jeu poétique et mystérieux. Une déambulation visuelle qui offre des ambiances inhabituelles, capturées pour vous lors de leurs traques nocturnes. .

Rue de la République Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Immerse yourself in the mysterious world of the Nocturne exhibition!

L’événement Exposition photographique Nocturne Pornic a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic